Дания — Тунис: прогноз Константина Генича на игру группы D ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Дания – Тунис в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: Дания выиграет и не пропустит за 2.23.
«Датчане — полуфиналисты прошедшего чемпионата Европы, влюбившие в себя практически любого нейтрального зрителя. Очень быстрая, очень классная команда под руководством Юльманна. Есть интересные исполнители в каждой линии, есть классный вратарь, здорово выстроена оборона, сумасшедшие игроки в середине поля, в том числе Кристиан Эриксен, вернувшийся после тех проблем, которые у него были, впереди есть Сков, Корнелиус, Дольберг и другие классные нападающие.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Тунис — команда из Северной Африки. Что про них можно сказать? Да, пожалуй, что ничего. Команда упрямая, упёртая, но, наверное, не конкурент для сборной Дании.
Если датчане будут играть так же, как и в отборе, где они практически не пропускали и одними из первых обеспечили себе место на чемпионате мира, как на Евро-2020, думаю, у Туниса шансов нет. Мой прогноз — Дания выиграет и не пропустит за 2.06», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.59.
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Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.
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Доменек: мне было скучно во время чемпионата мира в России.
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