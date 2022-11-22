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Дания — Тунис: прогноз Дениса Казанского на игру 1-го тура ЧМ-2022 в Катаре

Дания — Тунис: прогноз Дениса Казанского на игру 1-го тура ЧМ-2022 в Катаре
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Дания – Тунис.

Ставка: победа Дании с форой (-1) за 2.01.

«Думаю, что Тунис не доставит больших проблем команде Дании. Если мы посмотрим на результаты Туниса перед чемпионатом мира, то Бразилия обыграла их легко, 5:1. Команда выступает ни шатко ни валко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Попадает под любопытную сборную Дании, которая в атаке хороша. Сков Ольсен с отличной игрой, Кристиан Эриксен (от которого до сих пор зависит игра команды). Дания при Юльманне всегда играет здорово. Как минимум дважды скандинавы забивают в шести из последних восьми встреч.

Здесь перевес в классе будет очевиден, и с форой (-1) победит Дания», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 12.59.

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Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.

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