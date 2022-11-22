Дания — Тунис: прогноз Дениса Казанского на игру 1-го тура ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Дания – Тунис.
Ставка: победа Дании с форой (-1) за 2.01.
«Думаю, что Тунис не доставит больших проблем команде Дании. Если мы посмотрим на результаты Туниса перед чемпионатом мира, то Бразилия обыграла их легко, 5:1. Команда выступает ни шатко ни валко.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Попадает под любопытную сборную Дании, которая в атаке хороша. Сков Ольсен с отличной игрой, Кристиан Эриксен (от которого до сих пор зависит игра команды). Дания при Юльманне всегда играет здорово. Как минимум дважды скандинавы забивают в шести из последних восьми встреч.
Здесь перевес в классе будет очевиден, и с форой (-1) победит Дания», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 12.59.
Главный тренер сборной Ирана: нам не нужны такие болельщики.
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Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.
Месси: чемпиону мира необязательно быть фаворитом.
Доменек: мне было скучно во время чемпионата мира в России.
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