Дания — Тунис: прогноз Дениса Казанского на игру 1-го тура ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Дания – Тунис.



Ставка: победа Дании с форой (-1) за 2.01.



«Думаю, что Тунис не доставит больших проблем команде Дании. Если мы посмотрим на результаты Туниса перед чемпионатом мира, то Бразилия обыграла их легко, 5:1. Команда выступает ни шатко ни валко.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Попадает под любопытную сборную Дании, которая в атаке хороша. Сков Ольсен с отличной игрой, Кристиан Эриксен (от которого до сих пор зависит игра команды). Дания при Юльманне всегда играет здорово. Как минимум дважды скандинавы забивают в шести из последних восьми встреч.



Здесь перевес в классе будет очевиден, и с форой (-1) победит Дания», — сказал Казанский.



Экспресс с коэффициентом 12.59.

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