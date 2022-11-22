Дания — Тунис: прогноз Егора Титова на игру группового этапа ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Дания – Тунис в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: победа Дании с форой (-1) за 2.07.
«Датская сборная в последние годы приятно удивляет. Хорошее поколение там сейчас, во всех линиях есть исполнители как минимум крепкого европейского уровня, нет провальных позиций в команде. Это мы увидели на том же Евро в прошлом году, да и в отборе к чемпионату мира. В Лиге наций в этом году Дания дважды обыграла сборную Франции. Так что недооценивать эту команду уже не стоит. Все должны понимать её силу. И здорово, конечно, что вернулся в большой футбол Кристиан Эриксен, который снова будет вести партнёров за собой.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Тунис по африканским меркам — очень стабильная команда. Она частенько отбирается на чемпионат мира, проходит всю сложную квалификацию, но кто-нибудь вспомнит, когда она удивляла в финальной части? Я такого не припомню. Всегда тунисцы были статистами. Вряд ли ситуация изменится сейчас.
Я не вижу в её составе известных игроков, обладающих большим талантом. Есть парнишка, который принадлежит «МЮ» (Ханнибал Межбри), и к 19 годам он уже провёл 19 матчей за сборную, но ведущим футболистом его пока не назовёшь.
Лидеры прежние, причём довольно возрастные. Да, организация неплохая у команды, но этим Данию не удивить», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 12.59.
Главный тренер сборной Ирана: нам не нужны такие болельщики.
Роналду назвал фаворитов ЧМ-2022. В списке нет Португалии.
Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.
Месси: чемпиону мира необязательно быть фаворитом.
Доменек: мне было скучно во время чемпионата мира в России.
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