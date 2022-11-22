Дания — Тунис: ставка Александра Мостового на игру ЧМ-2022 в Катаре 22 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Дания — Тунис.



Ставка: обе забьют за 2.30.



«Сборная Дании считается очень солидной даже в Европе и всегда ставит перед собой самые высокие цели на международных соревнованиях. Команда отлично укомплектована во всех линиях, имеет в составе очень опытных и крепких игроков, выступающих за ведущие клубы топ-чемпионатов Старого Света. Да и возвращение в строй лидера коллектива Кристиана Эриксена явно прибавит сил и положительных эмоций датчанам в Катаре.



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Что касается сборной Туниса, то и здесь всё достаточно хорошо. Команда без особых сложностей прошла на мундиаль, а при подготовке к турниру сметала весьма солидных оппонентов, среди которых оказались Япония и Чили. В стане тунисцев тоже есть немало представителей европейских лиг, и на чемпионат мира они явно прибудут не для раздачи очков конкурентам, так что легко с ними не будет никому.



На мой взгляд, в этой паре интрига будет довольно сильная. Да, датчане «на бумаге» смотрятся предпочтительнее на роль победителя, однако и африканский коллектив не станет особо осторожничать, имея очень неплохую линию атаки. Я считаю, что стоит ждать от соперников открытого противостояния, в котором опасность будет возникать у ворот и тех и других и обе сборные смогут реализовать свои шансы», — сказал Мостовой.



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