Дания — Тунис: ставка Александра Мостового на игру ЧМ-2022 в Катаре 22 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Дания — Тунис.
Ставка: обе забьют за 2.30.
«Сборная Дании считается очень солидной даже в Европе и всегда ставит перед собой самые высокие цели на международных соревнованиях. Команда отлично укомплектована во всех линиях, имеет в составе очень опытных и крепких игроков, выступающих за ведущие клубы топ-чемпионатов Старого Света. Да и возвращение в строй лидера коллектива Кристиана Эриксена явно прибавит сил и положительных эмоций датчанам в Катаре.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается сборной Туниса, то и здесь всё достаточно хорошо. Команда без особых сложностей прошла на мундиаль, а при подготовке к турниру сметала весьма солидных оппонентов, среди которых оказались Япония и Чили. В стане тунисцев тоже есть немало представителей европейских лиг, и на чемпионат мира они явно прибудут не для раздачи очков конкурентам, так что легко с ними не будет никому.
На мой взгляд, в этой паре интрига будет довольно сильная. Да, датчане «на бумаге» смотрятся предпочтительнее на роль победителя, однако и африканский коллектив не станет особо осторожничать, имея очень неплохую линию атаки. Я считаю, что стоит ждать от соперников открытого противостояния, в котором опасность будет возникать у ворот и тех и других и обе сборные смогут реализовать свои шансы», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 12.59.
Главный тренер сборной Ирана: нам не нужны такие болельщики.
Роналду назвал фаворитов ЧМ-2022. В списке нет Португалии.
Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.
Месси: чемпиону мира необязательно быть фаворитом.
Доменек: мне было скучно во время чемпионата мира в России.
- 22 ноября 2022
-
21:01
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:07
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:07
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
15:00
-
14:45
-
14:30