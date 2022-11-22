Прогноз Дарьи Мироновой на матч ЧМ-2022 Мексика — Польша

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Мексика — Польша.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.58.



«Сборной Мексики удавалось пройти дальше групповой стадии на последних семи Кубках мира. 11 игроков в составе мексиканского коллектива имеют хороший запас выступлений на международной арене.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Ожидается, что вратарь Очоа будет играть все возможные матчи, также как и Альварес и Лосано. Левандовски и Зелиньски, предсказуемо, должны стать лидерами своей команды.



В истории очных встреч насчитывается два противостояния, в которых соперники обменялись победами.



В последних пяти встречах Мексика уступила Швеции, Колумбии, Парагваю, но разгромила Иран (4:0) и одолела Перу (1:0). Поляки в четырёх матчах были сильнее Уэльса, Чили, но проиграли Бельгии, Нидерландам.



Мексиканцы любят играть агрессивно, контролировать мяч, но забивают не так много, как им хотелось бы. На поляков будет исходить меньше давления, а значит, они могут себе позволить играть в удовольствие. Для мексиканцев каждое поражение переживается на национальном уровне. Учитывая то, что фаворит в группе Аргентина, этот матч будет решающим для обеих команд на такой ранней стадии.

Предсказать его исход сложно, шансы на данный момент оцениваются практически равными. Понимая значение этого старта, всё будет предельно аккуратны. Ожидаю ТМ 2.5», — сказала Миронова.



Экспресс с коэффициентом 7.59.

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