Мексика — Польша: прогноз Константина Генича на игру группового турнира ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Мексика – Польша в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: первый гол — Мексика за 2.07.
«Сборная Мексики сыграет со сборной Польши. Эта встреча пройдёт на стадионе «974». Мексиканцы — сложная команда для прогнозов, потому что у неё многое изменилось по сравнению с предыдущими годами. У Мексики ещё и тренер поменялся. Но есть быстрые игроки в составе — тот же Ирвинг Лосано. Наверняка он доставит немало неприятностей сборной Польше.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Я здесь больше буду отталкиваться от предыдущих чемпионатов мира, как мексиканцы там начинали. Это всегда очень быстрая команда, очень лихая. По крайней мере, так было раньше. Мексика бежала в атаку с первых минут на сумасшедших скоростях, соперник не всегда был к этому готов. Думаю, что Мексика будет делать ставку на быстрый гол в каждом из матчей, точно с Польшей в 1-м туре.
И здесь я бы рискнул и с хорошим коэффициентом сыграл вариант — первый гол в матче забьёт Мексика. Поляки — команда более мастеровитая, более нам знакомая по исполнителям, но приспособиться к команде из Латинской Америки ей будет не очень просто», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.59.
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Прогноз на матч Мексика — Польша с коэффициентом 3.12.
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Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.
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