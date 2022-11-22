Мексика — Польша: ставка Романа Павлюченко на встречу ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Мексика — Польша.
Ставка: победа Мексики за 2.90.
«Сборная Мексики является практически постоянным участником чемпионатов мира, и в этот раз снова подтвердила своё реноме и не имела особых сложностей с проходом на мундиаль. Команда укомплектована очень классными игроками, которых отличает высокий дух борьбы и слаженность по всем линиям. Многие футболисты играли или до сих пор играют в Европе, и зелёные явно будут рассчитывать на проход в более поздние раунды турнира.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Польши, то здесь тоже всё достаточно солидно. Коллектив не пустил на чемпионат мира крепких шведов, выиграв у них в финале стыков, и очень неплохо прошёл подготовку к турниру. Да, в Лиге Наций бело-красные не смогли показать значительных успехов, но и оппозиция у них в группе была весомая.
По всей видимости, стоит ждать активной борьбы со стороны команды, которая ставит перед собой цель пройти, как минимум, в раунд плей-офф.
На мой взгляд, в этой паре шансы на выигрыш примерно равны. У Мексики есть некоторый перевес по командной собранности и духу, но польские игроки в большинстве своём выступают в сильных европейских клубах, что уравнивает позиции оппонентов. Однако я считаю, что в сложной борьбе номинальные хозяева встречи смогут сломить сопротивление противника и вырвут три балла, воспользовавшись своими козырями», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 12.59.
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