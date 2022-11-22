Мексика — Польша: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата мира по футболу — 2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Мексика – Польша в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.
«Наверное, самый тяжёлый матч для прогноза в третьем дне чемпионата мира. С одной стороны, сборную Польшу мы неплохо знаем. Жаль, что только сыграть с ней не довелось в этом году. Там есть игроки топ-уровня. Естественно, речь о Левандовском, но и Зелиньски в этом сезоне показывает потрясающий футбол, как и весь «Наполи». В обороне футболистов такого уровня нет, но команда берёт организацией, а впереди уже Левандовски решит, особенно если его снабдят передачами. Также могут выйти в атаку Пёнтек, Милик. Подбор игроков нормальный.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но Мексика — полная загадка. Редко видим эту команду. Обычно она не разочаровывает, выходит из группы. Но лидерам уже далеко за 30, говорю про вратаря Очоа, защитника Морено, полузащитников Эрреру и Гуардадо. Появляется молодёжь, но насколько она готова проявлять себя, мы пока не знаем.
Мне кажется, обе команды понимают, что матч наиважнейший. Проиграешь — шансы выйти из группы будут минимальными, учитывая, что впереди ещё встреча с Аргентиной. Поэтому рисковать никто не будет.
А если удастся забить, эта команда моментально закроется. Так что ставлю на меньше 2.5 мяча. Афиша интересная, но, скорее всего, будет достаточно скучная встреча, поначалу уж точно», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 12.59.
Прогноз на матч Мексика — Польша с коэффициентом 3.12.
Главный тренер сборной Ирана: нам не нужны такие болельщики.
Альба: уважаем права человека, но ФИФА уже проводила ЧМ в России.
Роналду назвал фаворитов ЧМ-2022. В списке нет Португалии.
- 22 ноября 2022
-
21:01
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:07
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:07
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:15
-
15:09
-
15:00
-
14:45
-
14:30