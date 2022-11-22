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Франция — Австралия: прогноз Егора Титова на матч группы D ЧМ-2022 в Катаре

Франция — Австралия: прогноз Егора Титова на матч группы D ЧМ-2022 в Катаре
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Франция – Австралия в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.83.

«Франция потеряла несколько важных игроков для своего состава ещё до старта чемпионата мира. Не сыграют в Катаре Канте, Погба, Бензема, Нкунку, Кимпембе. Это уже половина очень мощной команды. Но состав французов по-прежнему очень силен. Возможно, его не хватит для борьбы за победу — всё-таки те же Бразилия и Аргентина выглядят посолиднее — но и оставшихся игроков достаточно, чтобы побеждать в группе Австралию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сразу скажу, что ставлю на победу Франции с форой (-1,5). Да, австралийцы известны своим характером. Понятно, что они будут биться, стараться, вгрызаться в соперников — но французы вряд ли уступят по части борьбы, у них атлетичная команда. А про класс тут и говорить нечего. На месте Мбаппе, Гризманн, Дембеле, могут выйти Жиру и Коман. В центре обороны собраны очень качественные футболисты. Не могу представить, что чемпионы мира допустят осечку в этом матче. Так что жду победы минимум в два мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.59.

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