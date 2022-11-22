Франция — Австралия: ставка Александра Мостового на игру чемпионата мира — 2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Франция — Австралия.
Ставка: победа Франции всухую за 1.88.
«Сборная Франции без труда добыла путёвку на мундиаль, но потом невзрачно провела свои матчи Лиги наций, став лишь третьей по итогам группового раунда. Однако это никоим образом не умаляет сил и мощи команды, которая в своём составе имеет просто потрясающих игроков атаки. «Трёхцветные» явно собираются добраться до самой поздней стадии соревнований и начнут с первого тура доказывать, что находятся в отличных кондициях, несмотря на неважные результаты последних месяцев.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Австралия выбила перуанцев из борьбы за участие в чемпионате мира и добыла в очередной раз путёвку на главный футбольный турнир планеты. По меркам своего региона сборная является очень грозной, но в международных матчах высочайшего уровня редко показывает хорошие результаты. Однако австралийцы попытаются оказать сопротивление всем остальным представителям квартета, хотя стартовый матч у них предстоит невероятно сложный.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги. Франция на порядок сильнее противника по всем ключевым параметрам и будет крайне сильно заряжена на победу. «Трёхцветные» попытаются доказать, что последние результаты сборной не имеют ничего общего с её настроем на матчи мундиаля и номинальным гостям будет очень сложно просто забить, не говоря уже о борьбе за очки в этой игре. Я считаю, что французы не испытают никаких сложностей с набором трёх очков и сделают это в уверенном стиле, не пропустив в ответ», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 7.59.
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