Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Австралия

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Франция – Австралия.
Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.81.
«Не думаю, что стоит ждать от Франции победы на этом чемпионате мира, даже несмотря на то что по котировкам она стоит в числе трёх главных претендентов на титул. В команде нынче и атмосфера не идеальная, и потерь особенно в центре поля хватает. Нет особо персоналий, способных вести игру, так что придётся рассчитывать на индивидуальное мастерство атакующих исполнителей. Не удивлюсь относительно раннему вылету действующих чемпионов мира с турнира.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но в стартовом матче «трёхцветные» больших проблем, по идее, испытать не должны. У австралийцев одна из слабейших на турнире команд, и что-то противопоставить французам им будет сложно.
Игра начнётся в 10 вечера, когда в Катаре уже стоит приятная, тёплая погода, так что, думаю, фавориты без больших усилий своего добьются и уверенно победят», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 7.59.
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