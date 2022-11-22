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Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Австралия

Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Австралия
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Франция – Австралия.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.81.

«Не думаю, что стоит ждать от Франции победы на этом чемпионате мира, даже несмотря на то что по котировкам она стоит в числе трёх главных претендентов на титул. В команде нынче и атмосфера не идеальная, и потерь особенно в центре поля хватает. Нет особо персоналий, способных вести игру, так что придётся рассчитывать на индивидуальное мастерство атакующих исполнителей. Не удивлюсь относительно раннему вылету действующих чемпионов мира с турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но в стартовом матче «трёхцветные» больших проблем, по идее, испытать не должны. У австралийцев одна из слабейших на турнире команд, и что-то противопоставить французам им будет сложно.

Игра начнётся в 10 вечера, когда в Катаре уже стоит приятная, тёплая погода, так что, думаю, фавориты без больших усилий своего добьются и уверенно победят», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 7.59.

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