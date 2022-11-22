Франция — Австралия: ставка Виктора Гусева на матч ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Австралия.
Ставка: гол Мбаппе за 1.73.
«Франция фактически имеет два состава на чемпионате мира. Пускай нет Канте и Погба, но выбор и без них очень большой. Если в атаке играют Бензема, Мбаппе и Гризманн, а в запасе сидят Жиру и Дембеле, то это классный состав. В воротах очень опытный Льорис. Глубина потрясающая.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Вопрос — сможет ли Австралия что-либо противопоставить действующим чемпионам мира. Мы помним Видуку, Кьюэлла и Кэйхилла, но сейчас абсолютно другое поколение, которому далеко до прежнего. Интересно, что 16 из 20 отборочных матчей в группе Австралия провела не дома. С другой стороны, они часто играли в Катаре. Путь заслуживает внимания. Сначала они стали третьими в группе с Саудовской Аравией и Японией, потом обыграли ОАЭ, а затем по пенальти победили Перу в интерконтинентальном плей-офф. Это крепкая команда, но впереди действующие чемпионы мира, пусть австралийцы и играют на мундиале в пятый раз подряд.
Дидье Дешам уже 10 лет у руля сборной. У французов есть шанс впервые после бразильцев выиграть два чемпионата мира подряд. Французы заняли первое место в группе отбора. В отборе Килиан Мбаппе в шести матчах забил пять голов и сделал две голевые передачи. Он сыграл всего 466 минут, но набрал семь очков по системе гол+пас. Думаю, что и во встрече с Австралией, где у него будут моменты, он сможет отличиться», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 7.59.
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