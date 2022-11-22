«Химки» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Пари Нижний Новгород» в 5-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Пари НН» с форой (0) за 1.81.



«Пари Нижний Новгород» уже обеспечил себе участие в весенней части Кубка России. Опять-таки здесь вопрос заключается в том, с какого места команда попадёт в плей-офф. Пока «Нижний» лидирует, но столько же очков у «Локомотива», а у «Краснодара» на одно очко меньше. «Химки» же лишь в теории могут опередить краснодарцев в борьбе за третье место. Для этого надо побеждать сейчас, а потом громить «Краснодар» на его поле, при этом «быки» должны ещё уступить «Локомотиву» у себя дома.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Другими словами, можно сказать, что никакого турнирного значения эта встреча не имеет. Наверняка «Химки» пустятся в какие-то очередные эксперименты, им терять нечего. Но, вспоминая матч с «Сочи», химчане выглядели совсем блекло. Не думаю, что команда внезапно встрепенётся в этой встрече. «Пари» просто лучше играет в футбол на данный момент. Там пока не назначен новый главный тренер. Но специалист, которого назначат, наверняка эту игру увидит, поэтому футболистам есть смысл выкладываться», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 7.59.



Карпин: Тюкавин играет в основе «Динамо», чтоб его вызывать?



«Спартак» отказался от переговоров по 17-летнему нападающему БАТЭ.



Кавазашвили: сборной Нидерландов не хватает Промеса.