СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 22 ноября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.17.



«Поговорим об армейском дерби, которое состоится в Петербурге. Сейчас идёт битва за первое место на Западе, хотя пока ЦСКА слишком сильно отстаёт от СКА, но тренд такой, что питерцы начали часто проигрывать. В последних шести матчах у них пять поражений. Что-то сломалось у СКА. Питерцы неудачно съездили на Дальний Восток, проиграли «Сибири», теряют игроков.



Лучшие прогнозы на сегодня.



С одной стороны, хорошо, что в последних матчах появилось больше молодёжи в составе, есть развитие, но с другой — появился какой-то дисбаланс.



В соперниках будет ЦСКА с чемпионским составом, который не поменялся с прошлого сезона. Кстати, в одном из последних матчей Фёдоров посадил на скамейку запасных Нестерова, одного из лучших защитников. Видимо, какая-то воспитательная мера была — но и молодым дали возможность сыграть.



ЦСКА после 11 победных матчей имел три поражения. Мы называем это запланированным спадом. После этого снова четыре победы, причём московский клуб умеет много забивать. Минскому «Динамо», как и СКА, ЦСКА забил прилично, но питерцы как раз против команд, которые хорошо играют в обороне, несколько притормаживают. В матче с «Нефтехимиком» было поражение 1:2. ЦСКА понимает, как нужно играть против СКА.



Если говорить по тренду здесь и сейчас, то СКА — уже не та машина, которая сминала всех на старте чемпионата. ЦСКА как раз буксовал, но сейчас набрал хороший ход. То, что ЦСКА сейчас играет на выезде, — это хороший повод взять победу именно московской команды, так как кэф больше. Здесь и сейчас я бы поверил в победу ЦСКА в матче», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 7.59.



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