СКА — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на армейское дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА и ТМ 6.5 за 3.70.
«Как показал предыдущий матч СКА, функциональные проблемы питерцев во время их дальневосточного турне только начались и пока не собираются заканчиваться. Потому что в нормальном состоянии СКА жрал соперников уровня «Нефтехимика» со шнурками и без соли, а теперь сожрали его. И это уже стало пятым поражением армейцев в шести последних матчах, что говорит о том, как далеко ещё им от полного возвращения «в меридиан».
Лучшие прогнозы на сегодня.
ЦСКА в свой меридиан уже вернулся. Он обошёлся в своём падении малой кровью – всего тремя поражениями. После пошли победы, причём над не самыми слабыми соперниками. То есть столичные армейцы практически вернули себе все игровые кондиции, а это означает приговор для СКА даже на родном питерском льду. Нет, никто не сомневается, что СКА ляжет костьми, а местная публика поддержит это благое начинание всеми своими лужёными глотками. И лёгкой прогулки у ЦСКА даже при имеющейся разности потенциалов всё равно не получится. Но реалии сейчас таковы, что москвичи должны у такого СКА вытаскивать матч, даже если хозяевам будет переть со страшной силой.
Поэтому прогноз будет таким: тяжёлый матч, упорный, без большого количества заброшенных шайб. А по итогам этого матча всеми правдами и неправдами ЦСКА наберёт два гостевых очка», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 7.59.
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