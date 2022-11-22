«Торпедо» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на игру группового этапа Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Торпедо» Москва – «Сочи» в 5-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.



Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.82.



«Сочи» прилично сыграл против «Спартака», полностью переиграл «Химки». Почему бы не поднять себе настроение, обыграв «Торпедо». Это вполне реально, учитывая возможности состава сочинцев. Там пока не совсем понятна ситуация с новым главным тренером, вроде бы разговоры ходят про Бердыева. Но пока готовит команду Точилин.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В «Торпедо» тренера давно выбрали, но команда результат не даёт. При Талалаеве в чемпионате торпедовцы так пока ни разу не забили. Единственный мяч удалось забить с пенальти в кубковой игре с ЦСКА, тогда и победили – 1:0. Конечно, «Торпедо» хочет забить, победить, окончательно закрыв вопросы с попаданием в плей-офф.



Но я всё-таки буду отталкиваться от «Сочи», он по игре интереснее, подбор футболистов сильнее. Совсем стыдно будет проиграть в пятый раз подряд в Кубке России. Поэтому мой вариант – «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. Холодно уже в Москве, ещё и ледяной дождь обещают. Тяжело будет футболистам показывать себя в атаке», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 7.59.



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