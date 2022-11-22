Франция — Австралия: прогноз Александра Вишневского на игру чемпионата мира в Катаре

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Франция — Австралия.



Ставка: победа Франции в 1-2 гола за 2.03.



Сборной Франции будет крайне сложно защитить титул чемпионов мира. Французы лишились всей основной линии полузащиты и обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Провал «трёхцветных» на мундиале прогнозируют многие, но из группы французы наверняка выйдут благодаря просто слабости конкурентов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Тунис и Австралия были весьма желанными соперниками при жеребьёвке. Думаю, что Франция выиграет стартовый матч у Австралии, но не с крупным счётом. Для разгрома у французов слишком много потерь основных футболистов. Линия полузащиты сборной Франции выглядит весьма скромно. Килиану Мбаппе и Оливье Жиру будет не хватать подносчиков снарядов.



Но и сенсации в виде потери очков французами тут вряд ли стоит ждать. Сборная Австралии не слишком сильна и в отборочном этапе отстала на чудовищно много очков от Саудовской Аравии и Японии. Выбираю ставку на победу сборной Франции с разницей в один или два мяча.



Экспресс с коэффициентом 12.59.

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Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.

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