Германия — Япония: дата матча ЧМ-2022, где играют, какой канал покажет

23 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы Е встретятся сборные Германии и Японии. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Германии можно с коэффициентом 1.47. Шансы Японии оценили коэффициентом 7.10, а ничья идёт за 4.90.



Букмекеры считают, что матч Германия — Япония будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.70, а ТМ 2.5 идёт за 2.28.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.84. Гол Германии оценивают в 1.10, а на то, что отличится сборная Японии, можно поставить за 1.61.



Экспресс с коэффициентом 11.40.



Лерой Зане не поможет сборной Германии в матче с Японией.

Прогноз на матч Германия — Япония с коэффициентом 3.01.

Роналду не включил Португалию в число фаворитов ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Ирана: нам не нужны такие болельщики.



Альба: уважаем права человека, но ФИФА уже проводила ЧМ в России.