Испания — Коста-Рика: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

23 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы Е встретятся сборные Испании и Коста-Рики. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.18. Шансы Коста-Рики оценили коэффициентом 21.00, а ничья идёт за 7.70.
Букмекеры считают, что матч Испания — Коста-Рика будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.62, а ТМ 2.5 идёт за 2.30.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.85. Гол Испании оценивают в 1.04, а на то, что отличится сборная Коста-Рики, можно поставить за 2.55.
Экспресс с коэффициентом 6.40.
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