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Бельгия — Канада: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

Бельгия — Канада: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире
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23 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы F встретятся сборные Бельгии и Канады. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Бельгии можно с коэффициентом 1.52. Шансы Канады оценили коэффициентом 6.70, а ничья идёт за 4.60.

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Канада будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.77, а ТМ 2.5 идёт за 2.17

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.90. Гол Бельгии оценивают в 1.11, а на то, что отличится сборная Канады, можно поставить за 1.64.

Экспресс с коэффициентом 6.40.

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