Бельгия — Канада: дата матча ЧМ-2022, где играют, какой канал покажет

23 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы F встретятся сборные Бельгии и Канады. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Бельгии можно с коэффициентом 1.52. Шансы Канады оценили коэффициентом 6.70, а ничья идёт за 4.60.
Букмекеры считают, что матч Бельгия — Канада будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.77, а ТМ 2.5 идёт за 2.17.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.90. Гол Бельгии оценивают в 1.11, а на то, что отличится сборная Канады, можно поставить за 1.64.
Экспресс с коэффициентом 11.40.
Главный тренер сборной Ирана: нам не нужны такие болельщики.
Альба: уважаем права человека, но ФИФА уже проводила ЧМ в России.
Прогноз на матч Германия — Япония с коэффициентом 3.01.
Оздоев: из «Зенита» не уходят в другой российский клуб.
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