Аргентина — Саудовская Аравия: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто победил, счёт

Сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1.
Аргентина доминировала в первом тайме и забила четыре гола, однако засчитан был только один из них – остальные отменили по причине офсайда. Единственный легальный гол аргентинцев записал на свой счёт Лионель Месси, реализовавший пенальти.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Второй тайм начался с двух быстрых голов Саудовской Аравии. На 48-й минуте забил Салех Аль Шехри, на 53-й минуте — Салем Аль-Давсари. Аргентина пыталась вернуться в игру, однако поразить ворота соперника больше не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу сборной Саудовской Аравии.
Таким образом, саудовцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков — на последнем, четвёртом месте. Мексика и Польша ещё не начали свои выступления в мировом первенстве. Их матч состоится сегодня, 22 ноября. Начало игры – в 19:00 мск.
Экспресс с коэффициентом 6.40.
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