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Эксперты назвали шансы Аргентины выиграть ЧМ-2022 после поражения от Саудовской Аравии

Эксперты назвали шансы Аргентины выиграть ЧМ-2022 после поражения от Саудовской Аравии
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Сегодня сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2) в своём первом матче на ЧМ-2022. В первом тайме аргентинцы забили четыре гола, но засчитали только один: с пенальти отличился Лионель Месси. Остальные три мяча отменили из-за офсайдов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во втором тайме сборная Саудовской Аравии в течение пяти минут забила два гола и удержала своё преимущество до конца матча.

Несмотря на это поражение, букмекеры высоко оценивают шансы аргентинцев победить на ЧМ-2022. Прямо сейчас поставить на них можно с коэффициентом 9.00, это примерно 10% вероятности. Выше аналитики оценили только шансы Бразилии (4.30) и Англии (8.00).

Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет ещё со сборной Мексики 26 ноября и с национальной командой Польши 30 ноября.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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