Эксперты назвали шансы Аргентины выиграть ЧМ-2022 после поражения от Саудовской Аравии

Сегодня сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2) в своём первом матче на ЧМ-2022. В первом тайме аргентинцы забили четыре гола, но засчитали только один: с пенальти отличился Лионель Месси. Остальные три мяча отменили из-за офсайдов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Во втором тайме сборная Саудовской Аравии в течение пяти минут забила два гола и удержала своё преимущество до конца матча.



Несмотря на это поражение, букмекеры высоко оценивают шансы аргентинцев победить на ЧМ-2022. Прямо сейчас поставить на них можно с коэффициентом 9.00, это примерно 10% вероятности. Выше аналитики оценили только шансы Бразилии (4.30) и Англии (8.00).



Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет ещё со сборной Мексики 26 ноября и с национальной командой Польши 30 ноября.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

Василий Уткин: тренер Саудовской Аравии может больше не работать.

Главный тренер сборной Ирана: нам не нужны такие болельщики.



Прогноз на матч Испания — Коста-Рика с коэффициентом 3.48.



Прогноз на матч Германия — Япония с коэффициентом 3.01.



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