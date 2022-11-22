На победу Саудовской Аравии в матче с Аргентиной давали коэффициент 21.0

Сегодня сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2) в своём первом матче на ЧМ-2022.

В первом тайме аргентинцы забили четыре гола, но засчитали только один: с пенальти отличился Лионель Месси. Остальные три мяча отменили из-за офсайдов.

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Второй тайм начался с двух быстрых голов Саудовской Аравии. На 48-й минуте забил Салех Аль-Шехри, на 53-й минуте — Салем Аль-Давсари. Аргентина пыталась вернуться в игру, однако поразить ворота соперника больше не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу сборной Саудовской Аравии.

Перед стартовым свистком на победу Саудовской Аравии в букмекерских конторах давали коэффициент 21.0. Просто на гол саудовцев предлагали поставить с коэффициентом 2.44.

Экспресс с коэффициентом 10.05.

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