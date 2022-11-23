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Марокко — Хорватия, прогноз на матч группы F ЧМ-2022, прямой эфир, во сколько начало

Марокко — Хорватия, прогноз на матч группы F ЧМ-2022, прямой эфир, во сколько начало
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23 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы F встретятся сборные Марокко и Хорватии. Начало игры — в 13:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Хорватии можно с коэффициентом 2.16. Шансы Марокко оценили коэффициентом 4.00, а ничья идёт за 3.20.

Букмекеры считают, что матч Марокко — Хорватия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.50, а ТМ 2.5 идёт за 1.60.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.17. Гол Марокко оценивают в 1.61, а на то, что отличится сборная Хорватии, можно поставить за 1.30.

Экспресс с коэффициентом 6.40.

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