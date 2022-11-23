Германия — Япония: время начала матча ЧМ-2022, какой телеканал покажет прямой эфир

23 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы Е встретятся сборные Германии и Японии. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Германии можно с коэффициентом 1.47. Шансы Японии оценили коэффициентом 7.10, а ничья идёт за 4.90.



Букмекеры считают, что матч Германия — Япония будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.70, а ТМ 2.5 идёт за 2.28.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.84. Гол Германии оценивают в 1.10, а на то, что отличится сборная Японии, можно поставить за 1.61.



Экспресс с коэффициентом 11.40.

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Прогноз на матч Германия — Япония с коэффициентом 3.01.

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