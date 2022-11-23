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Испания — Коста-Рика, прогноз на матч ЧМ-2022, прямой эфир, какой канал, во сколько начало

Испания — Коста-Рика, прогноз на матч ЧМ-2022, прямой эфир, какой канал, во сколько начало
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23 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы Е встретятся сборные Испании и Коста-Рики. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.18. Шансы Коста-Рики оценили коэффициентом 21.00, а ничья идёт за 7.70.

Букмекеры считают, что матч Испания — Коста-Рика будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.62, а ТМ 2.5 идёт за 2.30.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.85. Гол Испании оценивают в 1.04, а на то, что отличится сборная Коста-Рики, можно поставить за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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Прогноз на матч Испания — Коста-Рика с коэффициентом 3.48.

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