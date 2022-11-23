Бельгия — Канада: эксперты назвали шансы североамериканцев набрать очки в матче ЧМ-2022

23 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы F встретятся сборные Бельгии и Канады. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Бельгии можно с коэффициентом 1.52. Шансы Канады оценили коэффициентом 6.70, а ничья идёт за 4.60.



Букмекеры считают, что матч Бельгия — Канада будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.77, а ТМ 2.5 идёт за 2.17



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.90. Гол Бельгии оценивают в 1.11, а на то, что отличится сборная Канады, можно поставить за 1.64.



Экспресс с коэффициентом 11.40.

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