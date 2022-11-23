Аргентина — Саудовская Аравия: результат матча ЧМ-2022, кто победил, забил ли Месси

22 ноября в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 сборная Аргентины встретилась с национальной командой Саудовской Аравии. Игра завершилась сенсационной победой саудовцев со счётом 2:1.
Аргентина доминировала в первом тайме и забила четыре гола, однако засчитан был только один из них – остальные отменили по причине офсайда. Единственный легальный гол аргентинцев записал на свой счёт Лионель Месси, реализовавший пенальти.
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Второй тайм начался с двух быстрых голов Саудовской Аравии. На 48-й минуте забил Салех Аль Шехри, на 53-й минуте — Салем Аль-Давсари. Аргентина пыталась вернуться в игру, однако поразить ворота соперника больше не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу сборной Саудовской Аравии.
Таким образом, саудовцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. Аргентина с нулём очков — на последнем, четвёртом месте.
Экспресс с коэффициентом 6.40.
Лионель Скалони: Аргентина должна подняться и идти дальше.
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Рой Кин: чемпионат мира нельзя проводить в Катаре.
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