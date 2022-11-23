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СКА — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли, авторы шайб

СКА — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли, авторы шайб
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В Санкт-Петербурге в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (4:0, 1:2, 1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На первой минуте Михаил Воробьёв вывел СКА вперёд. На третьей минуте Никита Гусев удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте Захар Бардаков в третий раз поразил ворота Адама Рейдеборна. На 14-й минуте Дамир Жафяров довёл счёт до крупного, а на 24-й минуте оформил дубль — 5:0. На 27-й минуте Павел Карнаухов отыграл один гол. На 29-й минуте Владислав Каменев с передачи Максима Мамина забил второй гол ЦСКА. На 49-й минуте Дмитрий Яшкин забросил шестую шайбу СКА.

Экспресс с коэффициентом 6.40.

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