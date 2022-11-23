СКА — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли, авторы шайб

В Санкт-Петербурге в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (4:0, 1:2, 1:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На первой минуте Михаил Воробьёв вывел СКА вперёд. На третьей минуте Никита Гусев удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте Захар Бардаков в третий раз поразил ворота Адама Рейдеборна. На 14-й минуте Дамир Жафяров довёл счёт до крупного, а на 24-й минуте оформил дубль — 5:0. На 27-й минуте Павел Карнаухов отыграл один гол. На 29-й минуте Владислав Каменев с передачи Максима Мамина забил второй гол ЦСКА. На 49-й минуте Дмитрий Яшкин забросил шестую шайбу СКА.
Экспресс с коэффициентом 6.40.
Главный тренер «Динамо» Кудашов: игра проходит, а очки остаются.
Защитник «Колорадо» Макар побил рекорд Сергея Зубова в НХЛ.
Североамериканский журналист: Малкин выиграл всё, что только можно.
- 23 ноября 2022
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:00
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
00:07
- 22 ноября 2022
-
21:01
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:20