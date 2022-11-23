Франция — Австралия: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, забил ли Мбаппе

22 ноября проходил матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу команды Дидье Дешама.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Счёт в игре открыл нападающий австралийцев Крейг Гудвин. Ему ассистировал Мэтью Леки. На 27-й минуте Адриен Рабьо восстановил равенство на табло, голевую передачу отдал Тео Эрнандес. В скором времени Оливье Жиру вывел французов вперёд, в этот раз Рабьо выступил в роли ассистента. Во втором тайме Килиан Мбаппе укрепил преимущество команды Дидье Дешама. После этого Жиру оформил дубль.
Экспресс с коэффициентом 6.40.
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