Марокко — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Марокко – Хорватия в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: второй тайм больше первого за 2.11.



«Продолжается 1-й тур чемпионата мира по футболу. И мы снова на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, где проходил матч открытия турнира. Там сыграют команды группы F — Марокко против Хорватии. Матч начнётся в 13:00 мск — стало быть, и по местному. Очень жарко в это время — за 30 градусов тепла. Понятно, что стадионы кондиционируемые, там, наверное, полегче дышится, но переходить из жары в холод не самое увлекательное занятие, как мне кажется. Хорваты — всё-таки вице-чемпионы мира, они играли в финале российского мундиаля. Но, думаю, игра получится очень непростой, боевитой.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У хорватов сменилось поколение. Некоторые футболисты закончили играть за хорватскую команду. Но по-прежнему хорваты выглядят мощно в центре поля: есть Модрич, Ковачич, Брозович, правда, после травмы. Впереди есть Крамарич.



Мне кажется, здесь первый тайм уйдёт на разведку. Марокко три матча подряд не пропускает, тоже достаточно надёжная команда с точки зрения игры в обороне. Есть свои звёзды в этой сборной — Хаким Зиеш, Эн-Несири, Буфаль. Они и забивали последние три мяча марокканцев в матче с Грузией. Хорваты сыграют аккуратно, возьмут мяч под контроль и постараются за счёт своей полузащиты переиграть марокканцев.

Вряд ли игра получится очень результативной. Но я думаю, что второй тайм будет результативнее первого. После перерыва силёнки будут уходить в этих погодных условиях, плюс замены пойдут. Они и могут сделать второй тайм чуть результативнее первого. Коэффициент — 2.11», — сказал Генич.



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