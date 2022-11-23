Марокко — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата мира Марокко — Хорватия.



Ставка: победа Хорватии за 2.06.



«Сборная Марокко неплохо смотрится на африканском континенте, имея в противниках примерно равные по силам команды. Однако на более высоком уровне коллектив не так хорош и чаще уступает серьёзным представителям Старого Света, не обладая таким опытом и классными игроками в большом количестве. Марокканцы не проигрывают семь матчей кряду и вполне конкурентны в целом, но группа у них подобралась очень непростая и рассчитывать на проход в плей-офф будет крайне сложно.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Хорватия очень солидно провела нынешний год и после получения путёвки на мундиаль лишь набирает обороты. Сборная выиграла без труда группу Лиги наций, обойдя Данию и Францию, и добыла пять побед кряду в последних встречах, показав отличный уровень футбола. «Шашечные» вполне способны зайти в более поздние раунды турнира, учитывая мощный и крайне опытный состав.



На мой взгляд, в этой схватке шансов добыть очки у марокканцев весьма немного. Да, команда вряд ли сдастся без боя и вполне способна устроить неприятности оппоненту, но хорваты слишком опытны и превосходят соперника в классе, что окажет решающее значение. Считаю, что матч пройдёт под диктовку европейцев и они без особых усилий смогут добыть положительный результат», — сказал Павлюченко.



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