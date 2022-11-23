Марокко — Хорватия: прогноз Эдуарда Мора на игру группы F ЧМ-2022 в Катаре

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Марокко – Хорватия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.



«В этой группе также играют Бельгия и Канада. Квартет достаточно ровный, здесь любая команда может выйти в плей-офф, хоть шансы Канады смотрятся чуть менее предпочтительными, чем у остальных. Поражение в этом матче минимизирует шансы Марокко или Хорватии на проход дальше.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Марокко может преподнести сюрприз. В этой команде собраны очень сильные футболисты, есть даже звёзды мирового уровня – Мазрауи, Хакими, Зиеш. Однако есть и какие-то провальные позиции. Тем не менее это опытная и сильная команда.



Если говорить про сборную Хорватии, то она немножко постарела по сравнению с чемпионатом мира в России, где она дошла до финала. Главные потери за это время – Манджукич и Ракитич, которые уже за сборную не выступают. В остальном это сильная команда, с очень сильной линией полузащиты.



Учитывая раннее начало матча, думаю, что в первом тайме команды будут вкатываться и играть осторожно. Будет очень много позиционной борьбы.



Небольшой фаворит в этом матче сборная Хорватии, но голов в этом матче много я не жду, так как рисковать в первой игре никто не будет. Мой прогноз – тотал матча меньше 2.5», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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