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Германия — Япония: прогноз Егора Титова на матч чемпионата мира по футболу — 2022

Германия — Япония: прогноз Егора Титова на матч чемпионата мира по футболу — 2022
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Германия – Япония в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

Ставка: победа Германии и обе забьют за 2.90.

«Германия приехала на чемпионат мира с задачей доказать, что четыре года назад произошла случайность. Тогда немцы были в ранге чемпионов мира, но даже из группы выйти не сумели. Честно говоря, и сейчас я бы их к фаворитам не относил. Команда кажется очень легковесной, мало настоящих звёзд в команде, нет ярко выраженного нападающего, какими были тот же Клозе или Гомес. Меняется схема. И каждый новый матч этой Германии — загадка. Никогда не знаешь, чего нужно ожидать. Тут ещё Зане выбыл перед первой игрой, это ощутимая потеря. Плохо, что нет в сборной Крооса.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У японцев очень крепкая сборная. четыре года назад они были близки к четвертьфиналу, но в феерическом матче упустили победу во встрече с Бельгией, а потом пропустили в компенсированное время. Сейчас почти вся команда играет в Европе — много ребят из Бундеслиги, есть легионеры из Испании, Англии. Опасная команда, с характером. Япония поставщиком очков точно не станет, на мой взгляд.

Но всё-таки Германия — это Германия. Как раз в те моменты, когда на неё не особенно и ставят, она может дать результат. Механизм работает, и он будет перемалывать соперников. При этом не без греха эта немецкая команда, шансы соперникам предоставляет очень легко. Так что рискну поставить на Германию, но обе команды забьют», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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Прогноз на матч Германия — Япония с коэффициентом 3.01.

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