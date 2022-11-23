Германия — Япония: ставка Александра Мостового на матч 1-го тура ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Германия — Япония.



Ставка: победа Германии в один гол за 3.40.



«Сборная Германии совершенно без проблем добыла путёвку на нынешний чемпионат мира и попытается сыграть более качественно в Катаре, чем в России четыре года назад. Команда всегда претендует на самые высокие места во всех без исключения соревнованиях и является одним из фаворитов турнира, имея очень солидный состав. Бундестим представлена огромным количеством игроков одного клуба, что только добавит ей шансов на успех, учитывая отличную слаженность футболистов «Баварии» в матчах на клубном уровне.



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Что касается Японии, то здесь тоже всё довольно убедительно. Сборная заняла второе место в итоговой квалификации в своём регионе, уступив Саудовской Аравии, но получила прямую путёвку в Катар. После этого японцы провели очень серьёзную подготовку и сыграли большое количество матчей — как товарищеских, так и официальных. Однако в недавней встрече с Канадой «синие самураи» не смогли добиться даже ничьей, неуверенно выступив впереди на своей земле.



В этой паре есть явный фаворит, и особой интриги, на мой взгляд, здесь ждать не приходится. Германия явно будет пытаться выиграть нынешний чемпионат мира и станет набирать обороты уже с 1-го тура. Да, Япония всегда отличалась своим характером на поле, но вряд ли сможет реально претендовать на очки в этой схватке, учитывая большую разницу в классе. Я считаю, что немцы возьмут свои три балла, но лёгкой прогулки у них точно не предвидится», — сказал Мостовой.



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