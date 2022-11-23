Германия — Япония: прогноз Александра Елагина на матч ЧМ-2022 в Катаре 23 ноября

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Германия — Япония.



Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 2.25.



«Для немцев это будет 20-е участие в финалах чемпионата мира из 22. Германия является четырёхкратным победителем чемпионата мира, уступая по этому показателю только бразильцам. Немцы по четыре раза становились серебряными и бронзовыми призёрами. С 1954 года по 2014 год немецкая сборная всегда выходила из группы.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Германия легко прошла отборочный турнир, выиграв девять из десяти матчей, уступив только Северной Македонии на своём поле. Забили 36 голов и пропустили всего четыре, но и группа была слабая. Серж Гнабри, Илкай Гюндоган и Тимо Вернер стали лучшими бомбардирами команды, забив по пять голов. Ханси Флик, сменивший Йоахима Лёва после Евро-2020, оставляет в сборной своих великих игроков. Это Ману Нойер и Томас Мюллер. Но появились и молодые таланты — Джамал Мусиала и Карим Адейеми.



Япония становится регулярным участником чемпионатов мира, пройдя квалификацию в семи последних отборах. Это одна из лучших команд Азии. Японцы подходят к турниру во впечатляющей форме с десятью победами, двумя ничьими и двумя поражениями в этом календарном году. Лучший результат японцев — выход в 1/8 финала на мундиале.

В квалификации они провели аж 18 игр, в 15 из которых победили. Нынешний тренер Хадзимэ Мориясу сыграл за сборную 35 раз и является менеджером с 2018 года. За четыре года он может похвастаться 69% побед. Правда, соперники не всегда были сильными. Футбольный талисман Японии – форвард Такуми Минамино. После борьбы за место в составе «Ливерпуля» он хорош в «Монако».



Тем не менее не ожидаю, что японцы преподнесут сюрприз. Думаю, что сборная Германии должна добиться уверенной победы», — сказал Елагин.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

Теннисист из США предложил не давать очки за 0:0 на ЧМ-2022.



Прогноз на матч Германия — Япония с коэффициентом 3.01.

Зидан по окончании ЧМ-2022 возглавит сборную Франции.



Тренер Саудовской Аравии предсказал, кто станет чемпионом мира.



Левандовски извинился за незабитый пенальти в матче с Мексикой.