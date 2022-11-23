Германия — Япония: прогноз Константина Генича на игру группового турнира ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Германия — Япония в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: победа Германии с форой (-1) за 1.75.



«На стадионе «Халифа» в Дохе сыграют сборные группы Е. Сборная Германии под руководством Ханси Флика будет встречаться со сборной Японии. Японцы, как всегда, везут очень самобытную и интересную команду. Японцы без проблем отобрались на чемпионат мира в Катаре. В первом групповом раунде они обыграли всех подряд в восьми матчах с удивительной разницей 46:2. Но мы понимаем, что там уровень сопротивления несколько иной — послабее, чем в Европе.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Немцам надо реабилитироваться за неудачу, которая была в России. Команда омолодилась, команда изменилась. Есть проблема с центральным нападающим. Но всё равно есть кому забивать. Есть тот же Хаверц, есть Гнабри, Зане, Мюллер, который всегда здорово играет на чемпионатах мира. Есть классный Джамал Мусиала, за ним надо пристальнее посмотреть.



Германия есть Германия. Вспоминая неудачный опыт игры в России, немцам надо обязательно хорошо стартовать. Япония упрямая, тяжёлая команда. Но я верю в команду Ханси Флика. Взял бы победу сборной Германии с форой (-1) с коэффициентом 1.75», — сказал Генич.



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