Германия — Япония: прогноз Эммануэля Адебайора с коэффициентом 12.50

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Германия – Япония.



Ставка: победа Германии 4:1 за 12.50.

«Сначала поговорим немного о Германии. Это топовая, очень дисциплинированная и организованная команда, с топовыми игроками. Японии будет противостоять одна из лучших сборных мира. Немцы должны были сделать выводы после прошлого ЧМ, который они покинули на самой ранней стадии. Почему Германия — фаворит? Потому что у них мощная команда, мощный настрой, мощные игроки, такие как Томас Мюллер, один из опытнейших футболистов в составе, Антонио Рюдигер, мой немецкий брат, Нойер и Зане — всё это крутые имена, крутые игроки. Их тренер Ханс Флик хороший тактик, он точно знает, как усложнить жизнь японцам.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Каковы шансы Японии? Я думаю, что очень небольшие, хоть у них и есть топовые игроки вроде Томиясу, Эндо, Митомы, Йосиды, которые смогут создать проблемы для немецких защитников. Но всё же я думаю, что у Германии есть все шансы выиграть эту игру.



Ожидаю от Германии идеального старта на турнире. В игре будут голы, думаю, больше двух. Мне кажется, Германия забьёт 3-4 мяча, даже, скорее, 4: ведь у немцев есть Гнабри и Томас Мюллер. Мой прогноз: 4:1 в пользу Германии», — сказал Адебайор.



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