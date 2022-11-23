Германия — Япония: ставка Александра Вишневского на матч чемпионата мира — 2022 в Катаре

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Германия – Япония.
Ставка: победа Германии в 1-2 гола за 2.12.
«Сборная Германии провалила два крупных турнира подряд. Едва ли немцы провалятся снова, это было бы совсем перебором. Класс сборной Германии достаточно высок, чтобы претендовать на выигрыш мундиаля, а тренер Флик и уже работавшие с ним многочисленные сборники из «Баварии» имеют все шансы провести хороший чемпионат.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Вместе с тем сборная Германии – из тех опытных команд, что не выплёскивает все силы в начале турнира, а проводит его с расчётом выхода на пик формы уже к плей-офф. Думаю, что немцы выиграют стартовый матч у Японии, но не с крупным счётом. Коэффициент на победу немцев с разницей именно в 1-2 мяча достаточно высок по сравнению со ставкой на чистую победу сборной Германии.
И хоть в последних матчах у сборной Германии было очень много ничьих, но мундиаль – это совсем другая история. Думаю, немцы начнут турнир с победы. Сделать это для сборной Германии очень важно в ситуации, когда во 2-м туре придётся встречаться с другим фаворитом группы и всего чемпионата – испанцами», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Теннисист из США предложил не давать очки за 0:0 на групповом этапе ЧМ.
Прогноз на матч Германия — Япония с коэффициентом 3.01.
Зидан по окончании ЧМ-2022 возглавит сборную Франции.
Тренер Саудовской Аравии заявил, что знает, кто станет чемпионом мира.
Левандовски извинился за незабитый пенальти в матче с Мексикой.
- 23 ноября 2022
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:00
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
00:07
- 22 ноября 2022
-
21:01
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:20