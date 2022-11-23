Германия — Япония: ставка Александра Вишневского на матч чемпионата мира — 2022 в Катаре

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Германия – Япония.



Ставка: победа Германии в 1-2 гола за 2.12.



«Сборная Германии провалила два крупных турнира подряд. Едва ли немцы провалятся снова, это было бы совсем перебором. Класс сборной Германии достаточно высок, чтобы претендовать на выигрыш мундиаля, а тренер Флик и уже работавшие с ним многочисленные сборники из «Баварии» имеют все шансы провести хороший чемпионат.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Вместе с тем сборная Германии – из тех опытных команд, что не выплёскивает все силы в начале турнира, а проводит его с расчётом выхода на пик формы уже к плей-офф. Думаю, что немцы выиграют стартовый матч у Японии, но не с крупным счётом. Коэффициент на победу немцев с разницей именно в 1-2 мяча достаточно высок по сравнению со ставкой на чистую победу сборной Германии.

И хоть в последних матчах у сборной Германии было очень много ничьих, но мундиаль – это совсем другая история. Думаю, немцы начнут турнир с победы. Сделать это для сборной Германии очень важно в ситуации, когда во 2-м туре придётся встречаться с другим фаворитом группы и всего чемпионата – испанцами», — сказал Вишневский.



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