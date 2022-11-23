Испания — Коста-Рика: прогноз Егора Титова на встречу ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания – Коста-Рика в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 1.72.



«Стартует ещё один записной фаворит чемпионата мира — сборная Испании. Команда Луиса Энрике тяжело начинала прошлогодний чемпионат, но постепенно поймала свою игру, и только итальянцы сумели её остановить в серии пенальти, хотя Испания должна была решать вопросы раньше. И здесь от испанцев ждут хорошего результата, несмотря на то что Луис Энрике имеет очень специфический взгляд на комплектование команды. Многих достойных футболистов он в команду не взял, посмотрим, к чему это всё приведёт.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Коста-Рика — команда, которая сама любит атаковать, этим она и занимается в своей зоне КОНКАКАФ. А против испанцев почти весь матч придётся обороняться, держать концентрацию. Мячом Испания делиться не будет, это однозначно. И я не уверен, что костариканцы выдержат. Где-то они пропустят, потом раскроются, и их накажут. Испания по части командной игры — образцовая команда. Но она может что-то «привезти» себе, с ней бывает.



Ставлю на победу Испании и тотал больше 2.5 мяча. Может быть и 3:0, и 3:1. А учитывая, что стартует Испания всегда натужно, то и 2:1 не исключал бы», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

Теннисист из США предложил не давать очки за 0:0 на ЧМ-2022.

Прогноз на матч Испания — Коста-Рика с коэффициентом 3.48.

Зидан по окончании ЧМ-2022 возглавит сборную Франции.



Тренер Саудовской Аравии предсказал, кто станет чемпионом мира.



Левандовски извинился за незабитый пенальти в матче с Мексикой.