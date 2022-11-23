Испания — Коста-Рика: прогноз Эдуарда Мора на игру группового этапа ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Испания – Коста-Рика.



Ставка: индивидуальный тотал Испании больше 2.5 за 1.92.



«1-й тур чемпионата мира в группе Е. Здесь нужно исходить от игры Испании. В составе фаворита играют молодые и голодные футболисты.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Мы видели, как молодёжь сборной Англии, ведя в счёте, разорвала соперника. В то время как опытные футболисты сборной Аргентины поверили, что дело уже сделано, сбавили обороты и были наказаны.



Испанцы ещё не разбалованы большими успехами, особенно группа атаки. Такая команда ни в коем случае не успокоится. Для такой команды очень важно забить первый гол. А после этого Испания будет наращивать своё преимущество, забивая всё больше и больше.



Коста-Рика – неплохая команда. По стилю она подходит испанцам. Костариканцы тоже любят владеть мячом, но противник делает это гораздо лучше.



Думаю, что это будет интересная игра, где Испания быстро забьёт гол. Молодым игрокам силы беречь некуда. Поэтому ставлю на ИТБ1 (2.5) гола», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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Прогноз на матч Испания — Коста-Рика с коэффициентом 3.48.

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