«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Металлурга» за 1.82.
«В принципе, «Металлург» идёт по чемпионату достойно, набирает очки. Команда лишь на два шага (42) отстаёт от «Автомобилиста» (44), который лидирует в Восточной конференции.
Лучшие прогнозы на сегодня.
При этом «Магнитка» может и забивает много и хорошо смотрится с закрытыми командами вроде «Трактора» (2:1 ОТ в Челябинске). Как раз «Салават Юлаев», я думаю, предложит команде Ильи Воробьёва именно закрытый хоккей.
Последний раз эти клубы встречались 6 октября, и тогда «Металлург» одержал победу в Уфе (3:2).
При этом «Салават Юлаев» по ходу сезона взлетал даже на первое место на Востоке. Это было после победы над «Куньлунем» (4:1) в Мытищах. Но после этого Уфа потерпела пять поражений подряд и потеряла свою игру.
Я бы в этом матче взял кэф 1.82 на то, что «Металлург» победит в основное время. Уральцы играют дома, и у них сейчас больше уверенности в своих силах», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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