Испания — Коста-Рика: ставка Александра Мостового на матч группы Е ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Испания — Коста-Рика.



Ставка: победа Испании в один гол за 4.10.



«Сборная Испании спокойно выиграла свою группу в квалификации на чемпионат мира и лишь дважды потеряла очки на этапе отбора. Потом команда уступила в финале Лиги наций французам, но уже в новом розыгрыше этого турнира вновь без труда оказалась первой в своём квартете, набрав к концу года очень серьёзные кондиции. «Красная фурия» солидно провела все подготовительные матчи и снова будет претендовать на самые высокие места по итогам мундиаля.



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Однако и Коста-Рика демонстрирует весьма хорошие результаты в этом сезоне, хотя уровень оппозиции у неё был несравнимо слабее, чем у предстоящего оппонента. Сборная в отборочном цикле обыграла и лидера группы Канаду, и США, что внушает уважение и заставит всех оппонентов отнестись серьёзно к этому коллективу. Костариканцы славятся своими командными действиями и на кураже вполне способны сломить любого соперника, что уже не раз доказывали на деле.



Несмотря на хорошую форму Коста-Рики, я считаю, что в этой паре фаворитом является сборная Испании и именно она находится ближе к набору трёх очков по итогам противостояния. Класс игроков «Красной фурии» значительно выше, да и опыта подобных выступлений у футболистов побольше, чем у оппонента.

Да, костариканцы так просто победу не отдадут, но вряд ли смогут выстоять всю дистанцию, и есть основания полагать, что минимально уступят по итогу», — сказал Мостовой.



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