Испания — Коста-Рика: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура чемпионата мира — 2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Коста-Рика в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: победа Коста-Рики с форой (+2) за 1.94.



«Сборная Испании берёт старт на чемпионате мира с матча с Коста-Рикой. Очень важно для каждого фаворита начать чемпионат с победы, но Испания подходит к этому турниру такой себе командой-загадкой. Мало кто ожидал, что эти испанцы так восхитят на чемпионате Европы, где они добрались до полуфинала и играли лучше итальянцев.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У сборной Испании проходит смена поколений, многие из ветеранов уже не поехали на этот чемпионат мира. Но Луис Энрике всё ещё на посту. Он заявил, что является лучшим тренером в мире, поэтому пора доказывать это. У Испании очень классный центр поля: Педри, Гави, Бускетс. Впереди есть Нико Уильямс, который очень здорово бежит и здорово выходит на замену. Есть Торрес, Мората.



Что мы знаем о Коста-Рике? По-прежнему в воротах Кейлор Навас, а лидеры, которые приносили успех на чемпионате мира в Бразилии, потихоньку сходят на нет. Остался оплот в лице Кэмпбелла, но в целом команда очень плотная, неприятная.



Понятно, что испанцы будут контролировать мяч, таскать его с фланга на фланг. Испания сейчас редко кого обыгрывает крупно и вряд ли может вот так вот с ходу вкатиться в чемпионат. Однако сразу семь игроков перед матчем подхватили простуду. Как это отразится на составе и команде в целом, я пока не предполагаю.



Коста-Рика упрётся, и у Испании будут проблемы в этом матче. Я бы в данном случае отталкивался не от фаворита. Я бы взял фору на Коста-Рику (+2)», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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