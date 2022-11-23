Испания — Коста-Рика: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура чемпионата мира — 2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Коста-Рика в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: победа Коста-Рики с форой (+2) за 1.94.
«Сборная Испании берёт старт на чемпионате мира с матча с Коста-Рикой. Очень важно для каждого фаворита начать чемпионат с победы, но Испания подходит к этому турниру такой себе командой-загадкой. Мало кто ожидал, что эти испанцы так восхитят на чемпионате Европы, где они добрались до полуфинала и играли лучше итальянцев.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У сборной Испании проходит смена поколений, многие из ветеранов уже не поехали на этот чемпионат мира. Но Луис Энрике всё ещё на посту. Он заявил, что является лучшим тренером в мире, поэтому пора доказывать это. У Испании очень классный центр поля: Педри, Гави, Бускетс. Впереди есть Нико Уильямс, который очень здорово бежит и здорово выходит на замену. Есть Торрес, Мората.
Что мы знаем о Коста-Рике? По-прежнему в воротах Кейлор Навас, а лидеры, которые приносили успех на чемпионате мира в Бразилии, потихоньку сходят на нет. Остался оплот в лице Кэмпбелла, но в целом команда очень плотная, неприятная.
Понятно, что испанцы будут контролировать мяч, таскать его с фланга на фланг. Испания сейчас редко кого обыгрывает крупно и вряд ли может вот так вот с ходу вкатиться в чемпионат. Однако сразу семь игроков перед матчем подхватили простуду. Как это отразится на составе и команде в целом, я пока не предполагаю.
Коста-Рика упрётся, и у Испании будут проблемы в этом матче. Я бы в данном случае отталкивался не от фаворита. Я бы взял фору на Коста-Рику (+2)», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Теннисист из США предложил не давать очки за 0:0 на ЧМ-2022.
Прогноз на матч Испания — Коста-Рика с коэффициентом 3.48.
ФИФА обвинила эквадорских фанатов в гомофобных кричалках.
Тренер Саудовской Аравии предсказал, кто станет чемпионом мира.
Левандовски извинился за незабитый пенальти в матче с Мексикой.
- 23 ноября 2022
-
23:59
-
21:06
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:20