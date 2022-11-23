Испания — Коста-Рика: прогноз Дениса Наливайко на матч ЧМ-2022 23 ноября

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира — 2022 Испания — Коста-Рика.



Ставка: ТМ 3 за 1.77.



«Испанцы, по моему мнению, главный европейский фаворит на чемпионство или финал как минимум. Испания обладает самым сильным тренером на чемпионате мира. Луис Энрике – клубный тренер по своей философии, если мы сравним его с другими тренерами сборных, то этот специалист самый сильный. В этом матче я не думаю, что будет большое количество голов. Понятное дело, что испанцы должны побеждать, так как у них в группе сборные Германии и Японии. Это две очень неприятные команды, немцы — это само собой, но даже и японцы могут упереться и очки отобрать.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У костариканцев есть отличный голкипер – Кейлор Навас. Человек, который традиционно на чемпионатах мира, как и Гильермо Очоа, доказывает свой класс тем людям, которые ставят его под сомнение. Испанцы — это команда, играющая на мяче.

Костариканцы вряд ли будут это делать, вряд ли умеют это делать. Здесь я жду большого владения мячом и малого количества забитых голов. В основном из-за Кейлора Наваса и характера игры испанцев. Забьют один, возможно, два — и на этом успокоятся. Думаю, что дальше они будут просто мяч катать, потому что на этой стадии где-то важно силы экономить, если появляется такая возможность.

Моя ставка на эту встречу – тотал меньше трёх голов. Считаю, что это идеальный выбор на эту игру», — сказал Наливайко.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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Прогноз на матч Испания — Коста-Рика с коэффициентом 3.48.



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