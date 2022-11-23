Испания — Коста-Рика: прогноз Александра Вишневского на игру ЧМ-2022 в Катаре

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Испания – Коста-Рика.
Ставка: победа Испании в 1-2 гола за 2.10.
«Что мы знаем о сборной Коста-Рики? Эта команда довольно невнятно провела отборочный турнир, пропустив вперёд Мексику, США и Канаду. С другой стороны, Коста-Рика закончила отбор пятью победами подряд.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Луис Энрике не взял на турнир де Хеа, а также Серхио Рамоса. Очень неожиданные решения, обусловленные желанием получить лучший микроклимат в команде. Также из-за травм не поехали в Катар Оярсабаль и Жерар Морено.
Что касается этого матча, то прошла информация о том, что сразу семь футболистов сборной Испании простудились. Но я исхожу из того, что испанцы приехали в Катар за титулом. Не думаю, что они главные фавориты, но они ставят перед собой самые высокие цели. Им надо распределить силы на весь турнир, поэтому выкладываться в первом матче они не будут. Думаю, что Испания выиграет эту игру, но не с крупным счетом, а с разницей в один-два гола. Надо постепенно влиться в турнир.
Сборная Испании довольно редко одерживает крупные победы в финальных стадиях чемпионатов мира. За последние три мундиаля у неё была только одна крупная победа — над Новой Зеландией 3:0.
Думаю, что крупной победы сборной Испании не будет. Моя ставка – победа Испании в 1-2 мяча», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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Прогноз на матч Испания — Коста-Рика с коэффициентом 3.48.
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