Испания — Коста-Рика: ставка Александра Елагина на встречу группы Е ЧМ-2022

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Испания — Коста-Рика.



Ставка: победа Испании с форой (-2) за 1.86.



«Для испанцев это будет уже 16-е участие в чемпионате мира. Высшим достижением стало золото в 2010 году. Однако в последующих турнирах Испанию постигло жестокое разочарование. В 2014 году она не смогла выйти из группы, в 2016-м была выбита на Евро Италией, в 2018-м проиграла на мундиале России. Все мы помним ногу Игоря Акинфеева. В 2020 году вновь неудача и поражение в полуфинальной серии пенальти от будущих чемпионов из Италии.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В квалификации команда Луиса Энрике уверенно победила, проиграв только сборной Швеции. Удивительно, но это поражение стало первым в квалификации на чемпионат мира для испанцев с 1993 года. До этого было 66 матчей без проигрышей. Самая колоритная фигура — капитан Серхио Бускетс, сыгравший за сборную 139 матчей. Однако ключевым игроком все называют хавбека Барселоны Педри.



Для Коста-Рики финал в Катаре будет шестым. Их лучший результат — выход в четвертьфинал на ЧМ-2014 в Бразилии. Костариканцы пропустили только один чемпионат мира с начала XX века. В квалификации зоны КОНКАКАФ они заняли только четвёртое место. В стыках они обыграли Новую Зеландию. Хоэль Кэмпбелл и вратарь Кейлор Навас являются самыми звёздными игроками команды.



Чемпионат мира горазд на всевозможные сюрпризы, но всё же потенциал сборной Испании гораздо выше. Поэтому не думаю, что они испытают проблемы на старте», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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Прогноз на матч Испания — Коста-Рика с коэффициентом 3.48.



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