Роман Гутцайт дал прогноз на игру ЧМ-2022 Бельгия — Канада

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч ЧМ-2022 Бельгия — Канада.



Ставка: Канада не забьёт за 2.17.



«У канадцев основные надежды будут связаны с чемпионатом мира 2026 года, который пройдёт у них на родине и в США. Сейчас они постараются проникнуться атмосферой крупного турнира и получить столь необходимый опыт.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У бельгийцев обратная ситуация. Это сочное поколение футболистов постепенно начинает сходить. Роберто Мартинес вызвал несколько возрастных футболистов. Но в обороне у традиционно играющей команды в три защитника изменений нет. По-прежнему играют Вертонген, Алдервейрелд и Куртуа, который является одним из лучших голкиперов мирового футбола.



Позиция третьего центрального защитника — интересная ситуация. У Мартинеса есть молодой паренек Дебаст, есть Боята. Однако, что бы ни выбрал Мартинес на эту встречу, мне кажется, что канадцам будет отличиться очень сложно.

У Бельгии три хороших защитника, Тибо Куртуа и Аксель Витсель. Бельгийцы могут и засушить игру в случае положительного результата», — сказал Гутцайт.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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