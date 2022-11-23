«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.88.



«Трактор» ищет свою игру с самого начала сезона и пока как-то всё не может найти. Поэтому серии из поражений были и даже достигали пяти матчей, а вот больше двух побед подряд у челябинцев в этом сезоне пока не было. И пока картина складывается достаточно очевидно: соперников уровнем пожиже «Трактор» в целом бьёт, но в основном дома. А вот от элитной группы челябинцам приходится в основном огребать, причём везде.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Автомобилист» сейчас не просто принадлежит к элитной группе, на своём Востоке он её и вовсе возглавляет. Команда раньше всех вошла в физиологическую яму, раньше всех из неё вышла. И сейчас имеет действующую серию из шести побед подряд.



Не будем забывать и того факта, что «Автомобилист» перед этим матчем отдыхал четверо суток, тогда как «трактористов» всего лишь сутки тому назад изрядно помучил «Амур».



Ну, и, конечно, статистика личных встреч, которая вся на стороне «Автомобилиста». Даже общая, в которую вошли те времена, когда «Трактор» играл в финале Кубка Гагарина, а «Автомобилист» был сыт одной мамалыгой. Даже тут у екатеринбуржцев есть пусть и маленькое, но всё-таки преимущество в пару побед. А вот в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Челябинске, преимущество «Автомобилиста» более весомое: семь побед против трёх.



Вывод: «Трактор», конечно, привычно попытается душить на льду всё живое. Значит, водопада из заброшенных шайб нам ждать не следует. И тотал не превысит 7.5. А по итогам этого матча «Автомобилист» наберёт два очка, причём вполне может быть, что основного времени ему может и не хватить», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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